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Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı

AA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 10:54 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 10:54

Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı.


Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık  verilere göre, saat 10.30 itibarıyla 14 milyon 352 bin 956 kişiye Kovid-19  aşısının birinci dozu uygulanırken, 10 milyon 680 kişinin ikinci dozları da  tamamlandı.
 
Böylece yapılan toplam aşı sayısı 24 milyon 353 bin 636'ya ulaştı.
 
 İstanbul'da 2 milyon 415 bin 529'u birinci doz, 1 milyon 579 bin 379'u  ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 3 milyon 994 bin 908 oldu.
 
Ankara'da toplam 1 milyon 958 bin 875 doz aşı yapılırken, birinci dozu  olan kişi sayısı 1 milyon 161 bin 460'a, ikinci dozu olanların sayısı da 797 bin  415'e yükseldi.
 
İzmir'de ise 974 bin 27'si birinci doz, 677 bin 800'ü ikinci doz olmak  üzere toplam 1 milyon 651 bin 827 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
 
240 milyon doz aşı için anlaşma yapıldı
 
Sağlık Bakanlığınca "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"  kapsamında öncelikli grupların aşılanmasına hızla devam ediliyor.
 
Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech ve 50  milyon doz Sputnik V olmak üzere toplam 240 milyon doz aşının temini için anlaşma  yapıldı.
 
Aşılama programında şu an Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken  Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ay içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.
 
Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan  biri olan Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısının Faz-3 çalışmasına da birkaç  hafta içinde başlanması hedefleniyor.
 
  
 

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