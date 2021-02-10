Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Bakan Koca'dan kritik açıklama! İşte Türkiye'de görülen varyantlar!

MUTASYONLARDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Ardı sıra gelen mutasyon haberleri yeni sorular ve sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz.

Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz.

Sizlerden sabretmenizi değil, sadece kurallara daha sıkı sarılmanızı istiyorum. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.

MUTASYONLU VAKA OLAN İLLER

Mutasyonun tipine bağlı. Mutasyon eğer gerçekten o bölgede çok önemli bir sorun haline gelmişse o durumda o bölge için mutasyona özel birtakım yaklaşımlar tartışılır. Ama şu an mutasyon Türkiye için böyle bir sorun oluşturmadığını, her geçen gün il sayısının arttığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde vaka artışı, seyri bizim için daha anlamlı olacak.

Biz haftalık vaka sayısının 100 bin de görülen vaka sayısını pazartesiden itibaren açıklamak istiyoruz. Bazı illerimizde vaka sayılarının az, bazılarında yer yer fazla olduğunu biliyoruz.

Gerektiğinde birtakım kararları almak mümkün olacak ve bunu da şefffaf bir şekilde pazartesiden itibaren açıklamak istiyoruz. Vatandaşımızın bölgesinde niye yasak geldiğini görerek, mülki amirlere birlikte hareket etmesinin daha doğru olacağı kanaatini taşıyoruz Bilim Kurulu olarak.