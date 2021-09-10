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Türkiye’de geliştirildi! Adı: OZAN! Dünyanın en hafifi ve...
Türk savunma sanayisi atılımlarını güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Son yıllarda dünyanın ilgisini çeken yerli ve milli silahlar üretmeyi başaran Türkiye’den hamleler üst üste geliyor. Bursa'da savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulan Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri çok konuşulacak bir teknolojiye imza attı. Dünyada eşine az rastlanan bu teknolojinin, kentte üretilmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, savunma ve havacılık sanayi sektör temsilcileri, BASDEC ile özgün projeler geliştirerek yerli savunma sanayisine ve Türkiye'nin ihracatına yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BASDEC üyelerinin, ana üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kendilerine ait özgün ürünler de geliştirdiğini aktardı.