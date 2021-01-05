Türkiye'de geçen yıl 290,9 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi

Türkiye'nin elektrik üretimi geçen yıl 291 milyar 552 milyon kilovatsaat, tüketimi ise 290 milyar 856 milyon kilovatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl elektrik üretimi ve tüketimi bir önceki yıla göre az da olsa artış gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de geçen yıl mart, nisan ve mayıs aylarında düşen elektrik üretim ve tüketimi, haziran ayı itibarıyla yükselişe geçti. Sanayide çarkların dönmesi, evde geçirilen zamanın artması gibi nedenlerle elektrikte eski seviyeler yakalandı.