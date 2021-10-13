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Türkiye'de eylülde 147 bin 143 konut satıldı

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 10:26 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 10:26

Türkiye genelinde eylülde 147 bin 143 konut satışı gerçekleştirildi. Eylülde satılan konut sayısı ağustosa göre yüzde 4,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
 
Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Söz konusu satış, bu yılın aylık bazda en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.
 
Eylülde satılan konut sayısı, ağustosa göre de yüzde 4,06 arttı. Ağustosta 141 bin 400 konut satılmıştı.
 
Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

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