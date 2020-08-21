Türkiye'nin merakla beklediği an geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde nefeslerin tutulduğu müjdeli haberi vermek üzere açıklama yaptı. Türkiye’de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz’de doğalgaz rezervi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde ‘Millete Sesleniş’ konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsettiği ‘tarihi müjde’yi açıkladı. Türkiye’de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz’de doğalgaz rezervi ne kadar?

Karadeniz’de doğalgaz rezervi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada Cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmiş ve "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda."