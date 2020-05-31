Türkiye’de bu yıl 486 plaja mavi bayrak verildi

Koronavirüs nedeniyle aylarca evlere kapanan birçok kişinin aklında tek bir soru var: “Denize girebilecek miyim?”

atilde denizden vazgeçmeyenler için uluslararası garanti içeren “Mavi Bayrak” önemli bir referans. Türkiye temiz plaj ve deniz konusunda tam bir cennet. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi’nin 2020 yılı Mavi Bayrak ödülleri kapsamında bu yıl Türkiye’de 486 plaj, 22 marina ve 7 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

Türkiye, 3. sırada

Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliği’nin 1987 yılını “Çevre Yılı” ilan etmesiyle başlattığı; çıkış noktası, halk sağlığını korumak ve bunu çevre eğitim iyle bilinçlendirmek olan bir uygulama. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, dünya çapında 49 ülkede uygulanan program, Türkiye’de 1993’ten bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülüyor.

Mavi Bayraklı plajlar, sezon içerisinde 15 gün arayla deniz suyu analizlerinin yapılması, atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme gibi 33 önemli kritere sahip.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, 33 kritere sahip olan ve mavi bayrak almaya hak kazanan plajların 2020 listesini açıkladı. Buna göre Türkiye, plaj sayısıyla yine dünya 3.’sü oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi ilk sırada İspanya , ikinci sırada da Yunanistan yer aldı. Sıralamada Türkiye’nin ardından 4. sırada İtalya ve 5. sırada da Fransa geldi.