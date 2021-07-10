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Türkiye'de bir ilk! ZİHA'lar Samsun'da harekete geçti, değişiyor...

AA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:35 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 18:35

Samsun'da, zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA) çoklu uçuş ilaçlama denemesi yapıldı.


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi  Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (TARNET) ile  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen çalışma  kapsamında, geniş tarım alanlarının zirai insansız hava araçlarıyla çoklu uçuş  yapılarak ilaçlama denemesi başarıyla tamamlandı.
 
TARNET tarafından oluşturulan tarım arazilerinin ZİHA'larla ilaçlanma  projesi kapsamında, TKDK iş birliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri  yürütücülüğünde, Türkiye'de ilk defa tarım dronelarıyla çoklu uçuş yapılarak  geniş tarım arazilerinin ilaçlanması, Terme ilçesinde 100 dönümlük çeltik  tarlasında denendi.
 
Bu kapsamda aynı anda havalanan 10 ZİHA ile 100 dönüm arazinin 1,5  dakikada ilaçlanması sağlandı.
 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, burada  yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'nin en büyük çiftçi  kuruluşu olduğunu söyledi.
 
Çiftçilerin ihtiyacı olan tarımsal girdilerin sağlanması için çaba  sarf ettiklerini anlatan Poyraz, "Diğer taraftan da üretilen ürünün işlenip,  işletilip pazara taşınmasında sorumluluk aldık ve bu sorumlulukları da her geçen  gün artırıyoruz. Hem üretim öncesinde hem üretim sonrasında sorumluluklarını  artıran Tarım Kredi, aynı zamanda üretim sırasındaki sorumluluklarını da  artırmaktan geri durmuyor. Özellikle çiftçilerimizin saha eğitimlerine büyük önem  veriyoruz. Bizzat sahada verimliliği artırmak için ciddi eğitim çalışması  yapıyoruz. Eğitim çalışmalarının beraberinde teknolojinin yoğun kullanımı ve  verimliliğinin artırılmasında da ayrıca gayretimiz var." dedi.
 
ZİHA'larla ilaçlama deneme çalışmalarına Samsun'dan başladıklarını  aktaran Poyraz, şöyle devam etti:
 
"ZİHA'nın Türkiye'de yaygınlaştırılması denemelerine Samsun'da çeltik  arazinde başlamıştık. Bugün de Bakanlığımızın verdiği desteklemelerle TARNET ve  TKDK'nin desteğiyle alınan 30 ZİHA ile Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Türkiye'de 15  farklı ilde 20 farklı ürün üzerinde çalışmalar yapıldı. Yani biz bu aracı  kullandığımızda normal klasik yöntemlere göre verimliliği nasıl ileri  taşıyabiliriz, buna çalışıyoruz. Bu araçlar çok kullanımlı ama maliyet olarak  baktığınızda çok maliyetli ama inanıyorum ki ileride üretim arttıkça maliyetler  de aşağıya doğru inecektir. Biz de çiftçilerimizin bu maliyetleri tek başına  göğüsleme sıkıntısını bildiğimiz için maliyetleri kooperatifler üstlensin  istedik. Çiftçilerimiz de ürünlerini ilaçlama yapmak için istediklerinde  kooperatiflerimize gelsin, randevu alarak ihtiyaçlarını karşılasınlar."
 
20 ürün üzerinde ZİHA ile ilaçlama deneme çalışması yürüttüklerine  işaret eden Poyraz, bu yöntemle su kullanımında yüzde 90, ilaç kullanımında isi  yüzde 50'ye varan tasarruf sağlandığına dikkati çekti.
 
TKDK Başkan Vekili Muhammed Adak da tarım ve gıda sektörü ile kırsal  kalkınma alanlarındaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için  çalıştıklarını anlattı.
 
TKDK olarak 2011'den beri toplam yatırım miktarı 15,7 milyar lira olan  20 bin 265 proje sahibiyle hibe sözleşmesi imzaladıklarını aktaran Adak, şunları  kaydetti:
 
"Bu projelere 5,8 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu projeler  sayesinde tarım sektöründe ciddi ve olumlu adımlar atılmıştır. Kırsal alanlara  11,5 milyar liralık yatırım yapılması sağlanırken, 75 bin kişinin üzerinde  insanın ise istihdamı sağlanmıştır. Desteklenen projelerin yüzde 69'unu  gençlerimiz, yüzde 28'ini kadınlarımız oluşturmaktadır. TKDK tarafından uygulanan  projelerin sektörün geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Samsun'da  kooperatifler aracıyla 8 tarım drone alımı gerçekleştirilmiştir. Toplam proje  tutarı 1,6 milyon lira tutan droneların yüzde 65'i TKDK tarafından  karşılanmıştır. Drone ile ilaçlama yapılacak alan yaklaşık 65 bin dekar ve 75  köyü içine alacaktır. Bu projenin sağlayacağı en önemli fayda, ülkemizin diğer  bölgelerindeki üreticilerimize örnek olmasıdır."
 
 
 TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz ise TARNET'in girişimleri  sonucunda tarım dronelarının tarımsal makine statüsünde değerlendirilmeye  başlandığının altını çizdi.
 
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine inandıklarını vurgulayan Yılmaz,  şunları söyledi:
 
"Tarımda milli teknoloji hamlesini Türkiye gündemine birçok projemizle  taşımaya çalışıyoruz. Bunlardan biri olan zirai insansız hava aracıyla artık  çiftçimizin hizmetindeyiz. ZİHA ile ilaçlama yapmak, konvansiyonel yöntemlere  nazaran insan sağlığı, su ve ilaç tasarrufu, zaman kazanımı, ürün ezilmesinin  önüne geçilmesi ve maliyetlere yansımaktadır. Tarımda geleceğin en verimli  teknoloji çözümü ne derseniz, tereddütsüz 'ZİHA' derim. Ülkemizde ilk defa çoklu  ZİHA kullanımı ile ilaçlama yapılmasına şahit olduk. Özellikle büyük arazilerin  ilaçlanmasında ciddi avantaj sağlayacağına inanıyoruz."
 
Programa Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı  Mustafa Demir ile milletvekilleri ve üreticiler katıldı.
 

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Samsun ZİHA ilaçlama
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