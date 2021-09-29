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Türkiye'de bir ilk olacak! Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı

İSTANBUL (AA)  |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 14:58 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 14:58

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi.


Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan (Rosatom) yapılan açıklamaya  göre, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS için ekipman üretimi  çalışmaları devam ediyor.
 
Teknolojik bakımdan karmaşık bir işlem olan ve ısı pres atölyesinde  çeşitli aşamalarda yürütülen ham boru açma operasyonu, Rosatom'un mühendislik  bölümünün bir parçası olan AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash  şubesinde gerçekleştirildi.
 
 
Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan ve 2 metre çapa sahip boru şeklindeki  dövme çelik, yaklaşık 7 saat maksimum 1100 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu. İlk  işlemin ardından, sıcaklığı 800 derecenin altına düşmemesi için gücü 10 bin ton  olan pres makinesine vinç yardımıyla gönderilen ham parça, iki kalıp kullanılarak  açıldı.
 
 
Söz konusu açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için  6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor.
 
 
Bu işlemlerin ardından prosedür gereği parça ek ısıtma için 2  saatliğine fırına gönderildi. Açma işleminin ikinci aşamasında baskı kuvveti  maksimum 15 bin tona erişti ve nihayetinde parça tamamen kare olan bir levhaya  dönüştürüldü.
 
Nükleer reaktörün tabanı, bu levhadan daire kesilerek oluşturulacak.
 
 
Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden  oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor.  Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi  planlanıyor.
 

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