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Türkiye'de bir ilk! Lityum üretilecek

12 Ekim 2020 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 16:03

Bakan Fatih Dönmez Türkiye'de artık lityum üretileceğini duyurdu. Üretimin öncelikle pilot bölgede başlayacağını söyleyen Dönmez, yüksek kapasiteli bir tesisin hayata geçirileceğini aktardı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, “Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten  sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek” dedi.
 
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