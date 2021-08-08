Türkiye'de bir ilk! Köylüler istedi, Erzincan'da yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yaban hayatını korumak ve yaban hayvanlarından kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçebilmek için Erzincan'da yapılan "Ekolojik Üst Geçit" besicilerin güvenli geçiş rotası oldu.

Şehirlerarası ve uluslararası araç trafiğinin yoğun olduğu kara yollarında yaşanan kazaları önlemek, besicilerin hayvanlarını güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirmelerini sağlamak amacıyla inşa edilen geçit bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya, Pişkidağ ve Sarıkaya köylerindeki besicilerin isteği üzerine Çermik mevkisine 3 milyon 400 bin lira bütçe ile üst geçit yapıldı.

Türkiye'de örnek proje olarak gösterilen ve ilk kez Erzincan 'da yapılan çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen üst geçit ile yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Kara yolundaki can ve mal güvenliği sağlanmıştır"

Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz, AA muhabirine, Karayolları Genel Müdürlüğünün trafik güvenliğini her şeyin üstünde tuttuğunu ve yapılan geçitle bölge insanının rahat bir nefes almasının sağlandığını söyledi.

Kara yolunun geçtiği bölgede binlerce dönüm mera bulunduğunu dile getiren Horuz, "D-100 kara yolumuz mera alanlarımızı ikiye kesmekte ve alanın ortasında bulunmamız nedeniyle yol üzerinde kaçak veya toplu hayvan geçişlerine maruz kalmaktaydı. Bu geçişler sırasında zaman zaman maddi veya yaralamalı hatta ölümlü kazalar meydana geliyordu." diye konuştu.