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Türkiye'de bir ilk! 4 Aralık’ta kalkmıştı, Sivas'a ulaştı!

07 Aralık 2020 Pazartesi - 19:30 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 19:30

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni, Sivas’taki Bostanyaka istasyonuna ulaştı.


Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı.

2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştırması planlanan tren bugün akşam saatlerinde Sivas’ın Bostankaya istasyonuna ulaştı. Burada treni TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürü Erhan Tepe, TCDD Sivas Yük Servis Müdürü Abdullah Yücel ve TCDD Araç Bakım Servis Müdürü Mukadder Yeğin karşıladı.

Türkiye’de üretilen soğutucuları taşıyan tren, yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu kat edip 8 Aralık Salı akşamı tamamlayarak Kars’a varacak. Kars’tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin’e doğru yoluna devam edecek olan tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

 

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