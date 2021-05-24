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Türkiye'de aşılanan kişi sayısı belli oldu!

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:19 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 20:22

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 doz oldu. Son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 205 bin 382 Kovid-19 aşısı yapıldı


Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında  uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 28  milyon 65 bin 684'e ulaştı.
 
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan  anlık verilere göre, 24 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı  sayısı 16 milyon 57 bin 244, ikinci doz aşı 12 milyon 8 bin 440 oldu. Böylece  toplam doz miktarı 28 milyon 65 bin 684 olarak gerçekleşti.
 
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 705 bin 583,  ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 907 bin 385, toplam 4 milyon 612 bin 968,  Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 319 bin 291, ikinci doz aşı sayısı 1  milyon 10 bin 392, toplam 2 milyon 329 bin 683, İzmir'de ise birinci doz aşı  sayısı 1 milyon 75 bin 119, ikinci doz aşı sayısı 835 bin 164, toplam 1 milyon  910 bin 283 doz olarak kayıtlara geçti.
 
Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 205 bin  382 Kovid-19 aşısı yapıldı.
 
 

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