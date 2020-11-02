Türkiye'de altından fay hattı geçen iller: 550 aktif fay hattı var, 18 kent fay hattı üzerinde! İşte fay hattı geçen şehirler…

İzmir depreminin etkisi devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası gelişmeler takip edilirken, deprem ile ilgili açıklamalar da yakından takip ediliyor. Türkiye'de aktif 550 fay hattının olduğuna dikkat çeken İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kentin fay hattı üzerinde olduğunu söyledi. Fay hattı üzerinde olan 18 kent hangisi? İşte Altından fay hattı geçen şehirler…

Depremin yankıları devam ediyor. Elif bebeğin günler sonra çıkarılması enkaz dışında ailelerini bekleyen vatandaşlar için umut oldu. Türkiye’nin göz kulağı İzmir’den gelecek mutlu haberlere çevrilmişken, depremle ilgili yapılan açıklamalar da ilgiyle takip ediliyor. Deprem konusunda açıklama yapan isimlerden bir de İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz oldu. Tüysüz Türkiye'de bilinen aktif 550 fay hattı olduğuna dikkat çekerek, fay hattı bulunan şehirleri açıkladı. İşte fay hattı geçen şehirler…

FAY HATTI ÜZERİNDE OLAN 18 KENT HANGİSİ?

İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz fay hattı üzerinde bulunan şehirleri şu şekilde sıraladı:

Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya yer alıyor.

"HAZIRLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Son olarak alınması gereken önlemlere de değinen Tüysüz, "Depreme hazırlıktan başka bir şey yapamayız. Bir afet kültürünün geliştirilmesi deprem, sel, çığ, kuraklık gibi tüm afetleri kapsayacak biçimde önlemlerin alınması gerekiyor. İkincisi de deprem açısından bakacak olursak yönetmeliğe uygun olmayan yapılaşmanın mutlaka önüne geçmeliyiz; başka yol yok" diye konuşmasını sürdürdü.