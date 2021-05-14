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Türkiye'de 5 yıldızlı tatil! Plajlar turistlere kaldı!
Türkiye'de tam kapanma devam ederken Ramazan Bayramı’nın ikinci günü de turistlere yaradı. Güney sahillerinde turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı. Plajlar tamamen turistlere kaldı.
Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmanın 15'inci gününde Alanya'daki plajlar yine turistlere kaldı. Alanya'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 22 derece, nem oranı ise yüzde 67 ölçüldü.