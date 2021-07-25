Türkiye'de 23 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı

Delta varyantı ile vaka sayıları giderek artıyor. Türkiye’de 18 yaşından büyük 23 milyon kişi ise henüz hiç aşı olmadı. Sırası geldiği halde ikinci dozu yaptırmayanların sayısı da 17 milyon. Bu, salgında yeni dalga riskini beraberinde getiriyor.

Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı ile bulaşıcılığı artan koronavirüs dünyada olduğu gibi yurt çapında da yaygınlaşıyor.

23 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaşından büyük 23 milyon kişinin hakkı olduğu halde hiç aşı yaptırmadığını açıkladı. Sırası geldiği halde ikinci dozu yaptırmayanların sayısı ise 17 milyon. Üçüncü dozu olmayanların sayısı ise 9 milyon.

Aşılanmayan bu milyonlar, bulaşıcılığı artan virüs karşısında büyük tehlike altında.

"Bu dönemi aşısız karşılamak büyük bir risk"

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu dönemi aşısız karşılamak büyük bir risk. Daha hızlı girebiliyor, tutunabiliyor. Olabilecek bütün komplikasyonları biliyoruz yoğun bakımla ilgili, kalple ilgili problemler yapabileceğini. Kişiler buna açık hale gelmiş oluyor. Virüs de değiştiği için daha açık hale geliyorlar. Hele aşı varken çok büyük bir risk. Hızlıca aşılanmaya çok ihtiyacımız var."

"3. doz antikor için gerekli"

Akhan, asıl bağışıklığı 2. doz aşının sağladığını bunun için muhakkak 2. dozu yaptırmanın gerekli olduğunu, 3. doz aşının ise toplumdaki bağışıklık için değil de kişinin kendi antikorunu yükseltmek için yapıldığını söyledi.

"Yeni mutasyonlar olabilir, önüne geçmenin yolu aşılama"

Virüsün yaygınlaşmasının bir tehlikesi daha var. O da yeni mutasyonların ortaya çıkması.

Akhan, yeni virüslerde enfeksiyonun nasıl seyredeceğini öngöremediklerini, bunun önüne geçmenin tek yolunun ise aşılama olduğunu vurguladı.