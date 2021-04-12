Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının 7 finalisti, konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yaptığı oylama ile belirlendi.Oylama sonucunda 27 aday otomobil arasından Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı. “Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” olmak için yarışacak. OGD üyelerinin oylarıyla belirlediği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek ve dijital platformlardan yayınlanacak.
- Haberler »
- Otomobil Haberleri »
- Türkiye’de 2021 Yılının Otomobili finalistleri belli oldu!
Türkiye’de 2021 Yılının Otomobili finalistleri belli oldu!
12 Nisan 2021 Pazartesi - 15:50 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 15:50
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından altıncısı düzenlenen ve 27 aday otomobilin katıldığı yarışmada 7 finalist belli oldu.
- Uzaklaştırma kararı bitince eşi ile baldızına kurşun yağdırdı!
- 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi
- Hadise rekor kırdı! 1 milyar izlenme...
- İzmir'de süt tankeri faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Arka Sokaklar 586. bölüm 2. fragmanı yayında!
- Eski kayınvalidesi tarafından kahvaltıda 5 yerinden bıçaklandı!