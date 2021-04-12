Türkiye’de 2021 Yılının Otomobili finalistleri belli oldu!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının 7 finalisti, konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yaptığı oylama ile belirlendi.Oylama sonucunda 27 aday otomobil arasından Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı. “Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” olmak için yarışacak. OGD üyelerinin oylarıyla belirlediği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek ve dijital platformlardan yayınlanacak.