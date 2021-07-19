Türkiye'de 19 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu!

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca bir doz aşısını yaptıranların sayısının 39 milyonu geçtiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 226 bin 513 testte 7 bin 667 vaka tespit edildi. 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 226 bin 513 testte 7 bin 667 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 33,87 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 9 bin 602, 2'nci dozda 21 milyon 20 bin 302 ve 3'üncü dozda 3 milyon 650 bin 302 olmak üzere toplam 63 milyon 680 bin 206 aşı uygulandı.

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