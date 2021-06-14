Gazetevatan.com » Gündem » Türkiye dahil sadece 3 ülke üretiyor! Kilosu 750 lira
Türkiye dahil sadece 3 ülke üretiyor! Kilosu 750 lira
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ürettiği bor karbür seramiklerle Türkiye'nin adını bu alanda dünyadaki sayılı ülkeler arasına yazdıran Nurol Teknoloji'ye gerçekleştirdiği ziyarette, "Bor karbür seramiklerin kilogram başına ihracat değeri 90 dolar (750TL), çok büyük bir katma değer. Bu teknolojide dünyadaki 3 oyuncudan biri olmamız ülkemizin konumunu stratejik hale getiriyor." dedi.