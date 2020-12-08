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Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı

08 Aralık 2020 Salı - 18:56 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 18:56

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Kars Tren Garı'ından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı.


Türkiye'den Çin'e gitmek üzere 4 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan ilk ihracat treni, Kars'a ulaştı. Yaklaşık bin 50 ton yükü bulunan tren, 8 bin 693 kilometre yol, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak. 
 
 
'Demir İpekyolu' olarak adlandırılan Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor. Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul Kazlıçeşme'den uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, bugün öğle saatlerinde Erzurum'a vardı. TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt ve çalışanlar tarafından karşılanan 10 dakikalık molanın ardından Kars'a doğru yola çıktı. Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün saat 17.00 sıralarında Kars'a ulaştı. İhracat treni, Kars'ta yakıt ikmali yaptıktan sonra bir süre mola verdi. Karslılar, ihracat treninin fotoğrafını çekerken bol bol selfie çekildiler. 
 
İHRACAT TRENİ BTK'YI HATTINI KULLANACAK
 
Kars molasının ardından hareket eden ihracat treni Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattını kullanarak yoluna devam etti. Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treni Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak. Türkiye'de 2 bin 323 kilometre yol kateden tren, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200, Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol gidecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi geçecek olan tren, 12'de Çin'e ulaşacak.

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