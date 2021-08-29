Türkiye Çekya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Milyonlarca yurttaş bu maçı bekliyor. Büyük bir heyecana sahip olacak bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler Türkiye Çekya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5’te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaşacak.
TÜRKİYE ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye Çekya voleybol maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
Milletler Ligi ve Tokyo Olimpiyatları'ndaki performansıyla alkış alan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da dikkatleri üzerine çekti. Millilerimiz, grup aşamasında sadece Romanya'ya set verdi. Ay-yıldızlılarımız, Romanya'yı 3-1, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollada'yı ise 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, tur atlarsa çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.