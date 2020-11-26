Türkiye bu olayı konuşmuştu! 13 milyonluk kupon...

Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019 tarihinde Gebze'de bir bayiye girerek büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap Baysal ile birlikte oynadığı biletleri kontrol ettiği sırada Baysal, ikramiyenin çıktığı bileti kendisi alarak Uysal'ı dolandırdı. Arkadaşı tarafından 13 milyon 200 bin TL dolandırılan Sayın'ın suç duyurusunda bulunması sonucu sanık Mehtap Uysal'ın ve Uysal'a yardım ettiği iddia edilen Fatih Yolcu'nun yargılandığı davada karar çıktı.