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Türkiye bu kadını konuşmuştu! Flaş gelişme

DHA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 20:55 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 20:55

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızını ölesiye döven ve sosyal medyada tepkilere neden olan Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kocaeli Körfez Nurcan Serçe
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