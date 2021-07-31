Bakanlıktan yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler'in, Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine 30 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırıda, bir polis memurunun hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'da barışın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için çaba gösteren Birleşmiş Milletler'i hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden memurun ailesine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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- Türkiye BM'nin Afganistan'daki yerleşkesine yapılan saldırıyı kınadı
Türkiye BM'nin Afganistan'daki yerleşkesine yapılan saldırıyı kınadı
31 Temmuz 2021 Cumartesi - 0:36 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 0:36