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Türkiye Bilimler Akademisi yeni üyelerini seçti

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 16:08

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) konsey üyesi ve üye seçimlerinde Akademiye 6'sı asli 2'si şeref üyesi olmak üzere 8 yeni üye seçildi.


TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yeni üye seçimlerine ilişkin  yazılı açıklamasında, değerli ve tecrübeli konsey üyeleriyle bilimsel  çalışmalarda iş birliklerini sürdüreceklerini belirtti.
 
Türkiye ve dünyadaki çalışmalarıyla başarısını kanıtlamış bilim  insanlarının TÜBA'ya katkılarının çok önemli olacağına dikkati çeken Şeker, şu  ifadeleri kullandı:
"Şeref üyesi seçilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'nün de sahibi  Duke Üniversitesinden Prof. Dr. Adrian Bejan'ın termodinamik alanında  termodinamikle ısı transferini birleştiren çalışmaları, tasarımı bütün alanları  bir araya getiren bir bilim olarak geliştirmesi ve 'Yapısal Teori'yi ortaya  koyması gibi olağanüstü sayıdaki yaratıcı eserleri bulunuyor. Şeref üyemiz  Nanjing University of Information Science and Technology'den Prof. Dr. Shuanggen  Jin uydu ve uzay teknolojileri üzerine önemli çalışmalara imza atmış bir bilim  insanı."
 
Şeker, Akademiye üye seçiminin TÜBA'nın mevcut üyelerinin önerisiyle  gerçekleştirildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Hüseyin Arslan  kablosuz iletişim sistemleri, akıllı kablosuz haberleşme sistemleri, fiziksel  katman algoritmaları, bilişsel radyo, kablosuz haberleşme güvenliği gibi  alanlardaki akademik ve endüstriyel çalışmalarıyla çığır açan bilim insanlarımız  arasında. Aynı ödüle sahip Prof. Dr. Cenk Ayata görevini Harvard Üniversitesi'nde  sürdürüyor. Migren ve inme alanlarında yapmış olduğu temel ve klinik  çalışmalarının yanında, son dönemde ileride ilaç geliştirme, beyin damar  hastalıklarındaki rolünü ortaya koyan çalışmaları önemli gelişmelerin kapısını  açıyor.
 
TÜBİTAK Bilim Ödülü'nün de sahibi olan Prof. Dr. Erdal Arıkan'ın, veri  iletiminde 70 yıldır üstesinden gelinemeyen kapasite sorununu çözmüş olduğunu  artık hepimiz biliyoruz. Clemson Üniversitesi’den Prof. Dr. Tanju Karanfil yine  TÜBİTAK Özel Ödülü sahibi bir bilim insanımız. Çevre Mühendisliği alanında  dizenfeksiyon yan ürünleri, adsorption, membran prosesleri ve su kalitesi  konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları tüm dünyada takdir  ediliyor.
 
Bir diğer TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi yeni üyemiz ise Prof. Dr. Mustafa  Soylak. Analitik kimya alanında önderiştirme ve ayırma yöntemlerinde özellikle  katı faz ekstraksiyonu ve mikroekstraksiyon  konularındaki uluslararası düzeyde  katkılarını yakından takip ediyoruz. Opto-flüidik, enerji fotonik, optik  manipülasyon ve biyomedikal enstrümantasyon üzerine çalışmaları olan Koç  Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper Kiraz, TÜBA-GEBİP ile TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne  sahip."
 
Şeker, mevcut ve yeni seçilen tüm bilim insanlarıyla TÜBA çatısı  altında bir araya gelmekten ve birlikte çalışacak olmaktan onur duyduğunu  belirtti.

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