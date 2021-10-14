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Türkiye, Beyrut'taki olaylara ilişkin taraflara itidal çağrısı

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 19:52 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 19:52

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmasına ilişkin, "Benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.


Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta bugün düzenlenen  protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilerin  üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu  bildirildi.
 
Açıklamada, "Bu vahim hadisenin sorumlularının biran önce yakalanarak  adalet önüne çıkartılmalarını temenni ediyor, benzeri olayların bir daha  yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya  davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Olay
 
Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl  meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının  atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin  üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı  bildirilmişti.
 
Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha  sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah  mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.
 
Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma"  çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı ancak başkent sokaklarında  korkulu anlar sürüyor.
 
Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması  sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.
 

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Dışişleri Bakanlığı Lübnan Beyrut
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