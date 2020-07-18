Türkiye Belediyeler Birliği memur alımı yapacak! TBB memur alımı şartları ve başvuru tarihi!

Türkiye Belediyeler Birliği memur alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda, lisans mezunu, 70 KPSS puanı ile İletişim uzmanı alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye Belediyeler Birliği memur alımı başvuru şartları ve başvuru koşulları…

Türkiye İş Kurumu üzerinden Türkiye Belediyeler Birliği memur alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre, 3 kişilik boş kadroya memur alımı yapılacak. Memur alımı için başvuru süreci ise başladı. Türkiye Belediyeler Birliği memur alımı şartları nelerdir? TBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde yer alan şartları sağlamak,

En Az dört yıllık lisans eğitimi veren İletişim Fakültesi ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültede mezun olmuş olmak,

Son başvuru tarihi itibari ile geçerli devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Sınav başvurusunun son günü itibariyle geçerliliği sahip Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından İngilizce dilinden en az C sınıfı puana sahip olmak,

Tercihen sosyal medya habercilik, dijital reklam ve metin yazarlığı konularında tecrübe sahibi internet sitesi düzenleyici, sosyal medya paylaşım platformları, video ve grafik tasarım programlarına hakim,

Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli olmayan,

TBB MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Belediyeler Birliği memur alımı için başvurular 17 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başladı. Başvuru formunun en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar teslim etmek gerekiyor. Başvurular, elektronik ortamda www.tbb.gov.tr adresi üzerinden başvuru formu ile yapılacak.

Adayların KPSS puanı ele alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan en düşük puana göre sıralama yapılarak değerlendirme yapılacak.

Türkiye Belediyeler Birliği memur alımı başvurusu