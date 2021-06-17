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Türkiye başardı! ALPAGU'dan tam isabet! Hedefi imha etti

17 Haziran 2021 Perşembe - 21:04 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 21:04

STM tarafından milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen, Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, ''Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet! STM’nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Durmak Yok Yola Devam!'' ifadelerine yer verdi.
 
Tek er tarafından  gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen ALPAGU, Aksaray Atış Alanında gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu.
 
Fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 10 dakika boyunca uçuşunu gerçekleştiren ALPAGU,  görüntü takip yazılımı  vasıtasıyla hedef takibini yaptı.
 
Yüksek manevra kalibiyeti ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen ALPAGU, üzerindeki mühimmat ile hedefini imha ettti.

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STM milli mühendislik Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA ALPAGU
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