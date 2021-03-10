Türkiye Bankalar Birliği (TBB) duyurdu! 22 Mart'ta sona erecek!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) duyurdu. TBB finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek ve konuya dair farkındalık yaratmak amacıyla 3-15 yaş grubundaki çocuklar için bilgi yarışması düzenliyor. Peki, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) çocuklar için Finansal Okuryazarlık yarışması başvurusu nasıl yapılır? TBB bilgi yarışması şartları...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 3-15 yaş grubundaki çocuklar için finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek ve konuya dair farkındalık yaratmak amacıyla bilgi yarışma sı düzenliyor. Peki, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) çocuklar için Finansal Okuryazarlık yarışması başvurusu nasıl yapılır? TBB bilgi yarışması şartları...

TBB BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışma TBB’nin foy.tbb.org.tr adresli finansal okuryazarlık internet sitesinde 19 - 22 Mart 2021 tarihlerinde yayına alınacak test modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

BAŞARILI OLANLAR EBF'NİN YARIŞMASINA KATILACAK!

Katılımcılar arasından en yüksek puanı alan beş yarışmacı, katılım şartlarını sağlamaları halinde ödüllendirilecek. En yüksek puanı alan iki yarışmacı, Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) tarafından düzenlenecek Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması’na katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışmasının İngilizce dilinde yapılacak olması nedeniyle bu yarışmanın soruları da İngilizce olacak.

TBB BİLGİ YARIŞMASI NE ZAMAN?

Yarışma Tarihi: 19 – 22 Mart 2021 (Test modülü 19 Mart Cuma sabah saat 10:00, 22 Mart Pazartesi saat 10:00 saatleri arasında açık olacaktır.)

FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDİR?

Bireylerin bütçe yapma, tasarruf, borç alma ve yatırım gibi anahtar finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri kararlarında kullanabilme becerisidir.

Beş bileşeni vardır:

Finansal kavramlarla ilgili bilgi

Finansal kavramlarla ilgili iletişim kurabilme yeteneği

Kişisel finans yönetimi becerisi

Uygun finansal kararlar verme becerisi

Gelecekteki finansal ihtiyaçlar için planlama yapma davranışı

Finansal Bilgi: Bireylerin bütçe, sigorta , tasarruf, yatırım, kredi, basit ve bileşik faiz, enflasyon, risk, getiri, vade, varlık, borç gibi temel finans kavramları bilmesidir.

Finansal Tutum/Tavır: Bireylerin, parayı dikkatli kullanma, idareli tüketme, gelecek için birikim yapma gibi konularda daha önce yaşadığı çeşitli deneyimler sonucu düzenli bir finansal tavır sergilemeleridir.

Finansal Davranış: Bireylerin, kişisel bütçelerini izlemeleri, dikkatli alışveriş yapmaları, birikimlerini, tasarruflarını ve yatırımlarını, kişisel borç ve kredilerini yönetebilmeleri, kısa ve uzun vadede yatırımlarını değerlendirebilmeleridir.