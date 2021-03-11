Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıkladı ve belli oldu! 28 Mart...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son yıllarda bankacılık sektöründeki dijitalleşme çalışmalarıyla öne çıkan yeni teknolojilere dayalı konularda, üniversiteden yeni mezun olmuş ya da yeni mezun olacak gençlerin pratik tecrübelerini artırmak amacıyla başlattığı “Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları” projesi devam ediyor. TBB DevOps Uzmanı Eğitim Programı için başvuruların alınacağını duyurdu. Peki, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) DevOps Uzmanı Eğitim Programı başvurusu nasıl yapılır? Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları başvuru şartları!

Türkiye Bankalar Birliği, son yıllarda bankacılık sektöründeki dijitalleşme çalışmalarıyla öne çıkan yeni teknolojilere dayalı konularda, üniversiteden yeni mezun olmuş ya da yeni mezun olacak gençlerin pratik tecrübelerini artırmak amacıyla geçtiğimiz eylül ayında “Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları” projesini başlattı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Proje kapsamında, 26 Nisan tarihinde başlayarak yaklaşık iki ay sürecek olan “DevOps Uzmanı Eğitim Programı” düzenlenecek. Uygun niteliklerdeki adaylar katılım başvurularını 11 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında Kariyer .net üzerinden yapabilecekler.

KİMLER KATILABİLİR?

Programa, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektronik mühendisliği bölümlerinden yeni mezun (2019 yılı ve sonrasında mezun olan) veya Haziran 2021’de mezun olacaklar kabul edilecek.

Başvuru sürecinin ardından adaylara 3 - 4 Nisan tarihlerinde internet tabanlı genel yetenek sınavı uygulanacak, oluşacak baraj puanını geçenler, yazılım geliştirme alanındaki bilgileri, analitik düşünme yetenekleri, problem çözme ve iletişim becerilerinin sınanacağı uzaktan mülakat elemelerine davet edilecek. Sınavlarda başarılı olan gençler, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan ve ücretsiz sunulan uzaktan eğitim programına katılabilecek. Program sonunda da katılımcılar “Devops Uzmanı Eğitim Sertifikası” almaya hak kazanacak.