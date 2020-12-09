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Türkiye Bankalar Birliği’nden destek açıklaması

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 12:18 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 12:18

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) ile başlattığı bankacılık eğitim programı 12. yılını tamamlıyor, program kapsamında düzenlenen 249 seminere bugüne kadar 6 bine yakın katılım gerçekleşti.


TBB açıklamasına göre, TBB ve KKBB arasında yapılan iş birliği  anlaşması kapsamında 2008’de başlatılan “Bankacılık ve Finans Eğitimleri” 12.  yılını doldurdu.
 
Salgın öncesi TBB Eğitim Merkezi bünyesindeki, Türkiye’nin önde gelen  bankacı, akademisyen, finans ve kişisel gelişim uzmanlarından oluşan eğitmen  kadrosu tarafından Lefkoşa’da yapılan eğitimler bu yıl çevrimiçi ortamda  düzenlendi. Sektörde çalışanların mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve  bankacılık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen program  kapsamında bu yıl, "COBIT 19 Eğitimi", “Dijital Ekonomiden Sonrası: Bankacılık ve  Finansal Hizmetlerin Fütürizmi”, “Finansal Teknolojiler (FinTech) ve Bankacılık”  ve “Hedeflerle Yönetim” eğitimleri verildi.
 
Başladığı tarihten bu yana aralarında “Risk Yönetimi”, “Dijital  Pazarlama”, “İleri Finansal Analiz”, “Dijital Dönüşüm”, “Bankacılık  Teknolojileri”, “İş Analizi” ve “Bilgi Güvenliği Yönetimi” gibi başlıkların da  yer aldığı 249 seminere 6 bine yakın katılım oldu.
 
  
 

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