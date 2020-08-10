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Türkiye Bahar Kalkanı'nda dünyada bir ilki gerçekleştirdi

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:58 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 17:58

Güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan SİHA'larla çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyada bir ilk olan bu gelişmeyi BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.


BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi. Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla...’’ açıklamasını yaptı.
 

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