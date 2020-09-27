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Türkiye Azerbaycan için harekete geçti!

27 Eylül 2020 Pazar - 12:25 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 12:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan’ın saldırganlığı ele alındı.


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