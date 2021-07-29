A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki 3. maçına çıkıyor. Türkiye tek yürek oldu ve Türkiye Amerika voleybol maçına ilişkin detayları araştırıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki 2. maçına İtalya ile oynamış, yenilmişti. Sahadan mağlup ayrılan Milliler, için umut ABD ile yapılacak mücadelenin sonucuna çevrildi. Peki, Türkiye Amerika voleybol maçı ne zaman? Türkiye ABD voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı mücadelesi devam ediyor. Grubunda, son olimpiyat şampiyonu Çin farklı skorla yenen Milliler, 2. maçında İtalya 'ya yenilmişti. Grubun 3. maçında Amerika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan galip çıkmayı istiyor. Türkiye Türkiye Amerika voleybol maçına kilitlendi. Peki, Türkiye Amerika voleybol maçı ne zaman? Türkiye ABD voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda!

TÜRKİYE AMERİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA?

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 29 Temmuz 'da Amerika Birleşik Devletleri ile saat 10.25'te yapacak.

A MİLLİLERİN GRUPTAN ÇIKMASI İÇİN ÖNÜNDE 3 MAÇ VAR!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Ariake Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulundu.

Turnuvada bugün, günlerinde olmadıklarını anlatan Eda, "İyi servis atamadık. İtalya gibi iyi bir takıma karşı da iyi servis atamazsanız kazanma şansınız düşer. Turnuva daha çok uzun. Önümüzde 3 maç var gruptan çıkmak için. Bu yüzden İtalya maçına çok takılmayacağız, önümüzdeki maça bakacağız. Grubun son maçlarında stres daha fazla olacaktır çünkü sıralamayı belirleyecek maçlar oynayacağız. Her maç bizim için final niteliğinde. Gruptan çıkmayı çok istiyoruz." diye konuştu.

TÜRK HALKIO DESTEĞİNİ BİZDEN ESİRGEMESİN!

Türk halkının kendilerine göstermiş olduğu destekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren milli takımın tecrübeli kaptanı, "Söz konusu milli takım olunca, herkes tuttuğu takımı bırakıp Türk bayrağı altında birleşiyor. Bizleri çok seviyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Bunu hissediyoruz. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz, bizi desteklemeye devam etsinler. Biz buraya bir şeyler başarmak için geldik. İnişler çıkışlar olabilir ama Türk halkı bizden desteğini esirgemesin." ifadelerini kullandı.