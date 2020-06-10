Türkiye Almanya seferleri ne zaman başlayacak? Almanya’dan Türkiye’ye uçuş seferi var mı? 1 Haziran itibariyle atılan normalleşme adımları uçak seferlerinin akıbetini gündeme getirdi. Corona virüsü kapsamında alınan önlemler nedeniyle iptal edilen yurt dışı uçak seferleri ile ilgili hava yolu şirketlerinden peşe peşe açıklamalar geliyor. Yurt dışı seferlerinin açılacağı tarih araştırılırken, yaz tatili Türkiye’de geçirmek isteyen özellikle Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları Almanya Türkiye arası uçuşlar ne zaman başlayacak? Sorusuna cevap arıyor. Peki, Türkiye Almanya uçuşları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye uçuş yasağı ne zaman kalkacak?

Almanya Türkiye uçak seferleri ne zaman başlıyor? Corona virüsü kapsamında durdurulan uçak seferleri yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıklamıştı. THY Genel Müdürü Ekşi twitter hesabından AnadoluJet'in yurt dışı uçuşlarının 11 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, 1 Haziran itibariyle başlayan uçuşlar hakkında durum değerlendirmesin bulundu ve 10-15 Haziran arası başlayabileceğini aktarmıştı. Almanya Türkiye uçuş yasağı ne zaman kalkacak?

ALMANYA TÜRKİYE UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (Almanya’dan Türkiye’ye Uçuşları Ne Zaman Başlayacak?)

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle yurt dışı uçuşlar başlıyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Anadolujet yarın (11 Haziran) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Münih ve Londra'ya, Ankara Esenboğa'dan da Berlin'e sefer yapacak.

"BAKANLIKLARLA YOĞUN İŞBİRLİĞİ''

Dış hat uçuşlarının yeniden başlatılması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıklarıyla yoğun iş birliği içinde bulunduklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin öneminin hayati olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığınca 20 Mayıs'ta alınan karar çerçevesinde yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla ülkeye gelen vatandas¸ların 14 gu¨nlu¨k izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla yeni gelecek kis¸ilerin havalimanı ic¸inde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları degˆerlendirilecek. Muayene yapılan kis¸ilerin iletis¸im ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır giris¸i bo¨lu¨mu¨nde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yo¨nu¨nden s¸u¨pheli go¨ru¨len kis¸iler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılıgˆıyla ilgili şehirlerin İl Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından belirlenen hastaneye yo¨nlendirilecek. Yapılan degˆerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kis¸ilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulas¸maları, kendi evlerinde 14 gu¨nlu¨k izolasyonları sagˆlanacak. Bu su¨re zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek."

Havalimanlarında yolculara uygulanacak testlerin, ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler ve süreçler Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirileceğini belirten Karaismailoğlu, ülke olarak küresel salgına karşı verilen milli mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Bakanlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde durmadan, yılmadan, yorulmadan, kesintisiz olarak çalışmalarına devam edeceğine değinerek, "Güçlü Türkiye için el birliğiyle üreteceğiz." ifadesini kullandı.

THY DIŞ HAT SEFERLERİ DURUSU YAPTI

Türk Hava Yollarının (THY), resmi Twitter hesabından "Sayın yolcularımızın dikkatine" başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler, pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir.

Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler, iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerinizi ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz."