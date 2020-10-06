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Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye milli maç ne zaman 2020?

06 Ekim 2020 Salı - 13:45 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 13:45

A Milli Futbol Takımı ve Almanya 26. kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler millilerin maçını heyecanla bekliyor. Türkiye Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Milli maç ne zaman 2020? Milli maç saat kaçta hangi kanalda veriliyor?


Türkiye Almanya deplasmanına konuk oluyor. Şenol Güneş yönetimindeki milliler 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi. Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü. A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı. Türkiye Almanya maçı hangi kanalda? Türkiye Almanya maçı saat kaçta? Milli maç ne zaman?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, ALMANYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya-Türkiye karşılaşması, 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te Köln Stadı'nda oynanacak. TSİ 21.45'te başlayacak müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Özel maçın ardından iki gün süreyle Almanya'da kalmaya devam edecek A Millî Takım, Rusya maçının hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 10 Ekim'de THY'ye ait uçakla saat TSİ 12.00'de Köln'den Moskova'ya geçecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millî Takım, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00'de bu statta yapacak.

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