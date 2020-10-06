Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye milli maç ne zaman 2020?

Türkiye Almanya deplasmanına konuk oluyor. Şenol Güneş yönetimindeki milliler 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi. Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü. A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı. Türkiye Almanya maçı hangi kanalda? Türkiye Almanya maçı saat kaçta? Milli maç ne zaman?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, ALMANYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya-Türkiye karşılaşması, 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te Köln Stadı'nda oynanacak. TSİ 21.45'te başlayacak müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Özel maçın ardından iki gün süreyle Almanya'da kalmaya devam edecek A Millî Takım, Rusya maçının hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 10 Ekim'de THY'ye ait uçakla saat TSİ 12.00'de Köln'den Moskova'ya geçecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millî Takım, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00'de bu statta yapacak.