Türkiye, Afrin operasyonu öncesi Rusya'yı uyardı: Hepsini kapatın!

Eli kulağında olan Afrin operasyonu ile ilgili Ankara-Moskova hattında da yoğun bir trafik sürüyor. Türkiye, operasyon öncesi Rusya ile temasa geçerek Lazkiye ve Hmeymim üssüne konuşlandırılan S-400 hava savunma sistemlerini kapatmasını istedi.
Hafta sonu Soçi’de Rusya-Türkiye-İran kritik görüşme var
Rusya, Afrin etrafında yaşanan son gelişmelerin Suriye için hazırladığı yol haritasını ne denli etkileyeceğini görmek için hafta sonunu bekleyecek. Rusya Dışişler Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgiye göre hafta sonu yine Soçi’de yeni bir Rusya-Türkiye-İran danışma toplantısı yapılacak. 30 Ocakta planlanan kongresi öncesinde üçlü danışma toplantısında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecek. Rusya bu toplantıda Türkiye’nin niyetini net olarak öğrenmek isteyecek.