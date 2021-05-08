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Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:42 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 23:42

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil'in Daşt-i Barçi  bölgesinde, bugün bir okulun önünde iftar zamanı bomba yüklü bir araçla  düzenlenen terör eyleminde aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 30 sivilin  hayatını kaybettiğinin ve 50'nin üzerinde kişinin yaralandığının büyük bir  üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Mübarek Kadir Gecesi’nde bu insanlık dışı terör  saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap  vermelerini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralananlara şifa  dilenen açıklamada, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine Türkiye'nin içten  taziyeleri sunuldu.
 
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı  açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde bombalı  saldırı düzenlendiğini, 30 sivilin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin  yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirmişti.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı  kınadıklarını açıkladı.
 

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Dışişleri Bakanlığı Afganistan terör saldırısı
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