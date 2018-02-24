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Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 21:04 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 21:04

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Farah ve Helmand vilayetlerinde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.


Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil ile Farah ve  Helmand vilayetlerindeki terör saldırıları sonucu aralarında askerlerin de  bulunduğu çok sayıda Afgan'ın hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle  öğrenildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, saldırıda  hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan  halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 1  kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
 
Öte yandan, ülkenin batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk  ilçesindeki askeri üsse yapılan saldırıda 18 asker, Helmand vilayetinde bomba  yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda da 2 kişinin yaşamını yitirdiği  duyurulmuştu.

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