01 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.085 0.61 EURO 8,7860 0.17
USD 7,3690 0.32 ALTIN 467,020 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye açıkladı: Sudan’daki gelişmeler memnuniyet verici

İHA |  01 Eylül 2020 Salı - 21:04 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 21:04

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında Güney Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Juba’da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.


Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan son gelişmelere dair yaptığı yazılı açıklamada, "Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında Güney Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde dün (31 Ağustos) Juba’da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.
 
Sudan’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde önemli bir adım teşkil eden söz konusu anlaşmanın ülkede iç barış ve huzur ortamının ihdasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Sudan’da istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı Sudan Juba
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.