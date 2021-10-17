Türkiye, AB ve 12 ülkeyle aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı

Türkiye, koronavirüs salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüyor. Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle COVID-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter 'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin COVID-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.

Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la COVID-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.