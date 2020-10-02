Türker Öksüz kimdir? İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Valisi’ne yeni görev! Kars Belediye Başkan Vekili olan Türker Öksüz nereli, kaç yaşında?

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Türker Öksüz, göreve başladı. İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılan Ayhan Bilgen'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak Türker Öksüz görevlendirdi. Türker Öksüz kimdir? Türker Öksüz nereli, kaç yaşında?

Kars Belediye Başkan Vekili olan Türker Öksüz, göreve başladı. İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılan Ayhan Bilgen'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Türker Öksüz, Kars Belediyesi Hizmet binasına gelerek görevine başladı. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığımızın 02.10.2020 tarihli olurları ile Kars Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Valimiz Türker Öksüz 2 Ekim 2020 tarihi itibari ile görevine başlamıştır" denildi.

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

1970 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Öksüz; ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır.

1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere’ye gönderildi.

1995 yılında Yağlıdere (Giresun) Kaymakamı olarak atandı. Uzundere (Erzurum) Kaymakamlığı, Kahta (Adıyaman) Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM’de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı.

Öksüz, evli olup 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.