Türkçülük günü sözleri! Türkçülük günü nedir, 3 Mayıs Türkçülük günü nasıl ortaya çıktı? Türkçülük günü resimli mesajları, sözleri

3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri merak edilirken, Türkçülük Günü nedir, nasıl ortaya çıktı sorularına da yanıt aranıyor. 3 Mayıs 1944 tarihinde ortaya çıkan Türkçülük Günü, Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali davasına dayanır. Peki, Türkçülük Günü nedir, 3 Mayıs Türkçülük günü nasıl ortaya çıktı? İşte 3 mayıs Türkçülük günü sözleri
TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR, 3 MAYIS TÜRKÜÇÜLÜK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gündür. Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü adını almıştır.
TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ (3 Mayıs Türkçülük günü resimli mesajlar)
Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
Bir milletin yürütücü kuvvetine “ülkü” denir.
Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir.
Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.
Fedakarlık insanları da, milletleri de asilleştirir, kahramanlaştırır.
Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.
Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.
Bana göre Ticanilik, Nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.
Haritalarda ırkımızın yaşadığı yerlere baktık, milletimize fenalık edenleri tarihte okuduk ve milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık.
"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)