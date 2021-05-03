Türkçülük günü nedir, 3 Mayıs Türkçülük günü nasıl ortaya çıktı, anlamı? Türkçülük günü ile ilgili sözler ve resimli mesajlar

3 Mayıs Türkçülük günü sözleri ve mesajları merak ediliyor. Türkçülük Günü nedir, 3 Mayıs Türkçülük günü nasıl ortaya çıktı? Sorularına yanıt aranıyor. 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutlamak isteyenler Türkçülük Günü mesajları ile ilgili sözleri ve resimli mesajları paylaşmak isteyenler arama motorlarına yöneldi ve 3 Mayıs Türkçülük sözler ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte Türkçülük günü sözleri ve Türkçülük gününün anlamı ve tarihi…

3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri merak edilirken, Türkçülük Günü nedir, nasıl ortaya çıktı sorularına da yanıt aranıyor. 3 Mayıs 1944 tarihinde ortaya çıkan Türkçülük Günü, Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali davasına dayanır. Peki, Türkçülük Günü nedir, 3 Mayıs Türkçülük günü nasıl ortaya çıktı? İşte 3 mayıs Türkçülük günü sözleri

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR, 3 MAYIS TÜRKÜÇÜLÜK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gündür. Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü adını almıştır.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ (3 Mayıs Türkçülük günü resimli mesajlar)

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Bir milletin yürütücü kuvvetine “ülkü” denir.

Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir.

Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.

Fedakarlık insanları da, milletleri de asilleştirir, kahramanlaştırır.

Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Bana göre Ticanilik, Nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.

Cesaretlilik, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşmaz.

Haritalarda ırkımızın yaşadığı yerlere baktık, milletimize fenalık edenleri tarihte okuduk ve milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık.

"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)