Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone... Kesinti açıklaması!

Bayramın ilk günü olması nedeniyle telefon görüşmelerinde büyük yoğunluk yaşandı. Yoğunluk sebebiyle yaşanan kesintilerin ardından Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama yaptı.
Turkcell: Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir.
Türk Telekom: Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.
Vodafone: Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir.