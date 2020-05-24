Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone... Kesinti açıklaması!

Sosyal medyada cep telefonu görüşmelerinde kesintiler yaşandığına dair tweetlerin peş peşe atılmasının ardından Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone konuyla ilgili sosyal medye hesaplarından açıklama yaptı.

Bayramın ilk günü olması nedeniyle telefon görüşmelerinde büyük yoğunluk yaşandı. Yoğunluk sebebiyle yaşanan kesintilerin ardından Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama yaptı.

Turkcell: Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir.

Türk Telekom: Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.

Vodafone: Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir.