Turkcell’e uluslararası arenada üç altın ödül

Turkcell, halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta üç ödül birden kazandığını duyurdu. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell; ‘Dijital Bahar’, ‘Kadın Futbolu Ligi’ projeleri ve ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Turkcell, halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta üç ödül birden kazandığını duyurdu. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell ; ‘Dijital Bahar’, ‘Kadın Futbolu Ligi’ projeleri ve ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Bu sene 30’uncusu düzenlenen IPRA Golden World Awards’ta Turkcell; mobil uygulama, proje ve sponsorluklarıyla altın ödüllerin sahibi oldu.

Yüzlerce projenin değerlendirildiği IPRA Golden World Awards’ta Turkcell, altyapısıyla huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknoloji ile hayata bağlanmasını sağlayan ‘Dijital Bahar’ projesi ile ‘Etkinlik’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dünya Kadınlar Günü’nde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Futbol Milli Takımları ana sponsorluğunun yanına ‘Kadın Futbol Ligi’nin isim sponsorluğunu ekleyerek bu alandaki desteğini büyüten Turkcell, ‘Sponsorluk’ kategorisinde de ödüle layık görüldü. Otizmli çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için hayata geçirdiği ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasına entegre edilen yapay zeka tabanlı duygu öğrenme teknolojisi ile de Yeni Ürün Lansmanı kategorisinde birincilik elde ederek toplamda üç ödül kazanmış oldu.

“HAYATA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”