Türkçe Kuran okutulması tartışma konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şeb-i Arus törenlerinde Türkçe Kuran ve mevlit okutması tartışmalara sebep oldu. Tartışmalara sebep olan konuyla ilgili "Siyaseten yanlış" ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, İBB tarafından düzenlenen Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kuran ve mevlit okutulmasını değerlendirerek, "CHP ileri gelenleri, “Türkçe ezan ve Türkçe Kuran’dan dolayı halk bizi dinsiz sanıyor, oy vermiyor” diyor. Ekrem İmamoğlu 1946’dan sonra bu işi hatırlatmış oldu ki, siyaseten yanlış." diye yazdı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

“Bu karar bizi bağlamaz.”

Cumhurbaşkanı dünkü grup toplantısında AİHM’nin Demirtaş kararını ayrı bir gündem maddesi yaptı. AİHM’nin kararına iki açıdan itiraz etti.1- Usul yönünden.

“AİHM, bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak, istisnai bir uygulama yapmıştır. Kaldı ki biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ni, bir defa bütün yolları tüketme unsuru olarak gördük. Ondan sonra AİHM devreye girebilir, bu şekilde bu adım atıldı. Ama şimdi görüyoruz ki burada bütün yollar tüketilmeden AİHM, bu tür kararları alma yoluna tevessül etmiştir.”

2- Esas yönünden.

AİHM’NİN BATASUNA KARARI

AİHM, İspanya ’nın terör örgütü ETA ile bağlantısı nedeniyle Herri Batasuna Partisi’nin kapatılma kararını onaylamış ve “Bir siyasal partinin terörist saldırıları kınamaktan kaçınması, bazı durumlarda terörizmi zımnen desteklemesi anlamına gelir” demişti.

AİHM’NİN ÇELİŞKİSİ

Erdoğan konuşmasında AİHM’nin iki kararı arasındaki “terör” çelişkisine dikkat çekti. “Aynı mahkemenin mesela İspanya’daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir. Mahkeme, Batasuna davası kararında, bırakınız şiddet eylemlerini teşvik etmeyi, şiddet eylemlerini açıkça kınamamanın dahi cezaya konu suç sayılabileceğine hükmetmiştir. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin, 6-8 Ekim 2014’te 39 vatandaşımızın hunharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması, resmen çifte standarttır hatta ikiyüzlülüktür.

AİHM Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa, önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır” diye konuştu.

SİYASİ DEĞERLENDİRMESİ

Erdoğan siyasi değerlendirmesini ise sona bıraktı. “Kobani’nin katili budur. Diyarbakır ’daki 53 gencin, yavrumuzun katili budur. Oradaki Kürt kardeşlerimizi sokağa döken, ondan sonra da bu kardeşlerimizin ölümüne neden olan odur” dedi.

SİYASETTE DEMİRTAŞ HAMLESİ

Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu siyaseti germeye devam edecek gibi. 2023 seçimleri için HDP’ye umut bağlayan millet ittifakı da Demirtaş’ı muhalefetlerinin merkezine almış durumda. Bu noktada Bahçeli’nin, Demirtaş’la ilgili yargılama sürecinin neden bir türlü sonlandırılamadığı yönündeki uyarısı önemli. Yargılama bitsin,

neyin ne olduğu ortaya çıksın.

BAM BAM BAM

BÜTÇE görüşmelerinin ardından yapılan ilk grup toplantısı olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği önemliydi. Erdoğan, CHP’yi hedef aldı ve Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

CİNSEL TACİZ

Kılıçdaroğlu’nun kararlı tavır koymaması nedeniyle cinsel taciz işi CHP’ye yapıştı. CHP’de çok onurlu insanlar var. Atatürk’ün partisinin birkaç ahlak yoksununun yaptığı işle anılıyor olmasından rahatsızlar. 14 Aralık tarihli MYK toplantısında CHP yöneticilerinden, “Zamanında tavır konulmadığı için partimizin, cinsel taciz iddialarıyla anılması bizi rahatsız ediyor. Konya olayında olduğu gibi hemen harekete geçilmeli. Genel başkan düzeyinde müdahale edilmeli” dediler.

CHP’DE HESAPLAŞMA ARACINA DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce “CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım” demişti. AK Parti’nin bunun için özel bir çaba sarf etmesine gerek yok. Zaten CHP’liler bu işi bir türlü gündemden düşürmüyor. Çünkü cinsel taciz iddiaları artık CHP’de bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları arasında bir hesaplaşma aracına dönüştü.

ERDOĞAN BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAK

Belli ki Erdoğan, CHP’deki cinsel taciz iddialarının peşini bırakmayacak. “CHP’nin eğer azıcık ar, hayâ duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Gün geçmiyor ki bir taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım” dedi.

TÜRKÇE MEVLİT-TÜRKÇE KURAN

SAF bir tarafım var. Belki anlamını tam bilmiyorlardır diye düşünmüştüm. CHP’li belediye olarak Şeb-i Arus’ta Mevlid-i Şerif okutmuş olalım diye düşünmüş olabilir demiştim. Ama Ekrem İmamoğlu’nun resmi Twitter hesabında görünce, eleştiriler üzerine Murat Ongun’un açıklamasını takip edince, Türkçe mevlit ve Türkçe Kuran okunmasının sehven yapılmadığı kanaatine vardım.

SİYASETEN BÜYÜK YANLIŞ

1- CHP’nin geçmişte Türkçe Kuran ve Türkçe ezan gibi bir sicili var. 1946 seçimlerinden sonra yapılan CHP kurultaylarının ana gündem maddelerinden birini bu tartışma oluşturuyor. CHP ileri gelenleri, “Türkçe ezan ve Türkçe Kuran’dan dolayı halk bizi dinsiz sanıyor, oy vermiyor” diyor. Ekrem İmamoğlu 1946’dan sonra bu işi hatırlatmış oldu ki, siyaseten yanlış.

SEÇİMDEN ÖNCE ARAPÇA YASİN, SEÇİMDEN SONRA TÜRKÇE KURAN

2- Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde Eyüp Sultan’da Arapça Yasin-i Şerif okudu. Şimdi Türkçe mevlit ve Türkçe Kuran okutulması ise çelişkiye yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, seçimlerden önce Arapça Yasin, seçimlerden sonra Türkçe Kuran. İmamoğlu’nun samimiyeti sorgulandı.