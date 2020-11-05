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Türkali 1 kuyusu nerede? Sakarya Gaz Sahası nerede? Türkali 1 lokasyonu detayları

05 Kasım 2020 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 13:05

Fatih sondaj gemisi, Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk tespit kuyusu Türkali 1'de sondaj çalışmasına başladı. Pek çok kişi Türkali 1 kuyusu nerede? sorusunu araştırıyor. Peki, Fatih Gemisi nerede? Türkali 1 kuyusu nerede? İşte Türkali 1 kuyusu hakkında detaylar...


Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih  sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja  başladığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i  matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja  başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini  kullandı. Bu gelişmelerin ardından pek çok kişi de Türkali 1 kuyusunun nerede olduğunu araştırıyor. Peki, Fatih Gemisi nerede? Türkali 1 kuyusu nerede? İşte Türkali 1 kuyusu hakkında detaylar...
 
 
TÜRKALİ 1 KUYUSU NEREDE? 
 
Fatih sondaj gemisinin sondaj başlattığı Türkali-1 Tuna kuyusundan sadece 4-5 km uzakta yer alıyor. Yani Sakarya Gaz Sahasında.  Bu sahanın büyüklüğü yaklaşık 225 kilometrekare. Türkali-1 aynı zamanda üretim kuyusu olacak. 
 
 
Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor. Türkali-1 Tuna kuyusundan sadece 4-5 km uzakta yer alıyor. Yani Sakarya Gaz Sahasında.  

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