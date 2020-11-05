Türkali 1 kuyusu nerede? Sakarya Gaz Sahası nerede? Türkali 1 lokasyonu detayları

Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından pek çok kişi de Türkali 1 kuyusunun nerede olduğunu araştırıyor. Peki, Fatih Gemisi nerede? Türkali 1 kuyusu nerede? İşte Türkali 1 kuyusu hakkında detaylar...
TÜRKALİ 1 KUYUSU NEREDE?
Fatih sondaj gemisinin sondaj başlattığı Türkali-1 Tuna kuyusundan sadece 4-5 km uzakta yer alıyor. Yani Sakarya Gaz Sahasında. Bu sahanın büyüklüğü yaklaşık 225 kilometrekare. Türkali-1 aynı zamanda üretim kuyusu olacak.
Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor. Türkali-1 Tuna kuyusundan sadece 4-5 km uzakta yer alıyor. Yani Sakarya Gaz Sahasında.