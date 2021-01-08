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TürkAkım üzerinden doğal gaz sevkiyatı 2,2 kat arttı

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 20:31 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 20:31

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım'ın devreye alınmasından bu yana boru hattından taşınan gazın miktarının 2,2 kat arttığını belirtti.


Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada Miller'in, resmi açılışı  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin  tarafından 8 Ocak 2020'de yapılan TürkAkım doğal gaz boru hattına ilişkin  değerlendirmelerine yer verildi.
 
TürkAkım'ın bir yıl önce faaliyete başladığına işaret eden Miller,  "TürkAkım, Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek gibi 6 Avrupa  ülkesine güvenilir bir şekilde taşıyor." ifadesini kullandı.
 
TürkAkım üzerinden sevk edilen gazın önemli oranda arttığını belirten  Miller, "Hattın devreye alınmasından bu yana boru hattından taşınan gaz 2,2 kat  arttı. Türkiye, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya doğal gaz sevkiyatımız  yükseldi." bilgisini verdi.
 
Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar  metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı  sağlarken, ikinci hat üzerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Gazprom'un  eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Avrupa'ya gaz  taşınıyor.
 

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Rus Gazprom Aleksey Miller
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