Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "KKTC'de icra edilen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 4 adet F-16 uçağımız ve Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından KKTC semalarında selamlama geçişi yapıldı. Hava Kuvvetlerimizin bu etkinliği KKTC halkı tarafından yoğun ilgiyle izlenerek büyük alkış aldı" denildi.
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Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu
21 Temmuz 2020 Salı - 11:21 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 11:21